Niemcy: Ambasador Ukrainy wzywa do szybkich przygotowań do przystąpienia Ukrainy do UE, bez specjalnych ulg

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew wzywa do szybkich przygotowań do ewentualnego przystąpienia Ukrainy do UE. "Mamy szczególną rolę, ale nie potrzebujemy specjalnych ulg", powiedział radiu Deutschlandfunk. Jego kraj zasłużył jednak na "szczególne tempo" w przygotowaniach.

W odniesieniu do walki z korupcją i innych warunków wstępnych akcesji do UE, Makiejew powiedział, że dla Ukrainy jest jasne, "że musimy spełnić wszystkie kryteria". Korupcja jest "plagą" i musi zniknąć.

Pytany, jak długo Ukraina wytrzyma wojnę, ambasador stwierdził: "Do zwycięstwa. Bronimy się na naszej ziemi. Zostaliśmy zaatakowani, nawiasem mówiąc, nie 24 lutego 2022 r. To było osiem lat wcześniej wraz z inwazją na Krym i Donbas. A my nie mamy innego wyboru. Jest to wojna na wyniszczenie rozpoczęta przez Rosję, wojna ludobójcza. A Rosja odmawia nam prawa do istnienia".

Makiejew podkreślił: "Walczymy o pokój. Walczymy o naszą wolność i nasze istnienie".

To, czy dojdzie do negocjacji pokojowych zależy od Rosji, stwierdził Makiejew. Prezydent Rosji mógłby natychmiast wydać rozkaz wycofania wszystkich wojsk. Jednak "nie mamy żadnych sygnałów, że Rosja jest zainteresowana osiągnięciem pokoju". Ambasador stwierdził także, że "pokój nie spada z nieba, o pokój trzeba walczyć".

Z Berlina Berenika Lemańczyk