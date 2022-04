Niemcy: Ambasador Ukrainy: za przyznaniem się Steinmeiera do błędów w kontaktach z Rosją muszą pójść czyny

Ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk uważa, że przyznanie się prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera do błędów w kontaktach z Rosją to tylko "pierwszy krok". "Dla nas ważne jest, by za tymi deklaracjami szły teraz czyny. Tych czynów nie ma" - powiedział Melnyk we wtorek w radiu Deutschlandfunk

"Podobnie jak wielu moich rodaków, chciałbym, aby prezydent federalny nie tylko okazał skruchę, ale także zażądał od rządu federalnego, jako głowa państwa, wyciągnięcia wniosków z masakry w Buczy i innych okrucieństw, których jesteśmy świadkami dzień i noc na Ukrainie" - podkreślił Melnyk.

"Oznacza to, że trzeba w końcu wprowadzić ostre sankcje, nałożyć embargo na energię, wykluczyć wszystkie banki w Rosji z systemu SWIFT" - powiedział ukraiński ambasador. Zaapelował też o więcej broni dla Ukrainy. "Dzisiaj potrzebujemy ciężkiej broni. Nie można prowadzić kontrofensywy za pomocą broni przeciwpancernej" - powiedział.

Steinmeier, który był ministrem spraw zagranicznych w latach 2005-2009 i 2013-2017, w poniedziałek po raz pierwszy przyznał się do własnych błędów i pomyłek w polityce wobec Rosji. "Trzymanie się przeze mnie Nord Stream 2 było ewidentnym błędem" - powiedział. "Trzymaliśmy się mostów, w które Rosja już nie wierzyła i przed którymi ostrzegali nas nasi partnerzy".

W niedzielę ambasador Ukrainy w Berlinie w wywiadzie dla dziennika "Tagesspiegel" powiedział, że dla prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera stosunki z Rosją były i są czymś fundamentalnym, wręcz świętym, bez względu na to, co się wydarza. Zdaniem dyplomaty prezydent "od dziesięcioleci tkał pajęczą sieć kontaktów z Rosją".

Z Berlina Berenika Lemańczyk