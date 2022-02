Niemcy: Ambasador Ukrainy: zatrzymanie Nord Stream 2 to za mało, by powstrzymać Putina przed inwazją

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk z zadowoleniem przyjmuje decyzję kanclerza Olafa Scholza o zawieszeniu Nord Stream 2 - pisze we wtorek portal dziennika "Bild". Melnyk uważa jednak, "to wciąż za mało, by powstrzymać Putina przed tą wielką inwazją".

"Z zadowoleniem przyjmujemy tę decyzję rządu federalnego i oświadczenia kanclerza federalnego" - powiedział Melnyk "Bildowi".

Ambasador wciąż jednak widzi potrzebę działania: "Chcieliśmy, aby ten krok - i wiele innych - został wprowadzony dużo wcześniej, aby zapobiec strasznemu scenariuszowi, który mamy teraz".

"Zatrzymanie Nord Stream 2 jest słuszne, ale to wciąż za mało, by powstrzymać Putina przed tą wielką inwazją" - powiedział Melnyk.

bml/ tebe/