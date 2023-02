Niemcy: Ambasador Ukrainy: zrobimy wszystko, by rosyjskie czołgi zostały zepchnięte z powrotem do Rosji

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makejew odwiedził w piątek miejsce przed ambasadą Rosji w Berlinie, gdzie ustawiono wrak rosyjskiego czołgu i zapowiedział, że jego kraj zrobi wszystko, aby czołgi agresora zostały zepchnięte z powrotem do Rosji.

"Ukraina jest odpowiedzialna za to, by takie czołgi nigdy więcej nie wjechały do Europy" - oświadczył Makejew w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rosyjskie czołgi zostały zepchnięte z powrotem do Rosji".

Ambasador oświadczył, że Ukraina jest bardzo wdzięczna za niemiecką broń dla "naszych chłopaków i dziewczyn na linii frontu". Wygramy tę wojnę z niemiecką pomocą - zapewnił Makejew, cytowany przez portal dziennika "Berliner Morgenpost".

O przeciwnikach dalszych dostaw broni, którzy planują w sobotę demonstrować w Berlinie, Makejew powiedział: "Trzeba jasno powiedzieć, kto jest agresorem, a kto się broni. O pokój trzeba walczyć". Jego zdaniem demonstracje pokojowe powinny się odbywać przed ambasadą Rosji, a demonstranci powinni krzyczeć w kierunku ambasady i Władimira Putina: "Zatrzymajcie tę wojnę".

W piątek rano ambasador Ukrainy wziął udział w zorganizowanym przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Pałacu Bellevue wydarzeniu upamiętniającym rozpoczęcie wojny rok temu. Wieczorem ma przemawiać na dużej demonstracji poparcia dla Ukrainy pod Bramą Brandenburską.

W rocznicę inwazji na Ukrainę zniszczony rosyjski czołg został ustawiony na reprezentacyjnej alei Unter den Linden przed ambasadą Rosji. "Odstawiamy terrorystom ich złom pod drzwi" - powiedział inicjator akcji Wieland Giebel, cytowany przez portal dziennika "Bild". 44-tonowy czołg został zniszczony przez minę pod Kijowem 31 marca 2022 roku.

Z Berlina Berenika Lemańczyk