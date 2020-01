Niemcy: Ambasador USA broni decyzji o zabiciu Sulejmaniego

Ambasador USA w Niemczech Richard Grenell oświadczył w wywiadzie dla dziennika "Bild", że świat stał się bezpieczniejszy po zabiciu w ubiegłym tygodniu przez siły amerykańskie irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

"Morderca został wyłączony z gry. Osoba, która była klasyfikowana przez UE i USA jako terrorysta. Za każdym razem, kiedy eliminuje się terrorystę, świat staje się bezpieczniejszym miejscem" - powiedział Grenell w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym wydaniu "Bilda".

Dodał również, że dostaje "całe mnóstwo" maili od Irańczyków mieszkających w USA, Europie, a także w samym Iranie z podziękowaniami.

Amerykański ambasador zapewnił, że jego kraj nie chce wojny, ale będzie robił to co konieczne, żeby eliminować tych, którzy dążą do konfliktu.

"Prezydent Trump był wyjątkowo cierpliwy. Zawsze podkreślał, że nie chce wojny i że nawet chce rozmawiać bezpośrednio z Iranem. To Iran nie chciał rozmawiać i wciąż eskalował sytuację" - oznajmił Grenell.

W nocy z czwartku na piątek siły USA przeprowadziły atak, w którym na lotnisku w Bagdadzie zginął dowódca elitarnych sił irańskich Al-Kuds generał Sulejmani oraz szef irackiej, proirańskiej milicji Katain Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis. Iran i wspierane przez niego jemeńskie szyickie milicje Huti oraz libański Hezbollah zapowiedzieli działania odwetowe, a parlament Iraku wezwał do wydalenia obcych wojsk z kraju.

Z Berlina Artur Ciechanowicz