Niemcy: Ambasady RP i Izraela organizują w Berlinie koncert upamiętniający powstanie w warszawskim getcie

Dla upamiętnienia powstania w warszawskim getcie w 1943 r. ambasady RP i Izraela w Berlinie, przy wsparciu Instytutu Pileckiego i Instytutu Polskiego w stolicy Niemiec, organizują we wtorek koncert pt. "Głosy z przeszłości”.

"Koncert organizujemy w miejscu symbolicznym - w Nowej Synagodze przy Oranienburgerstrasse. Synagodze spalonej podczas +nocy kryształowej+ z 9 na 10 listopada 1938 roku, odrestaurowanej dopiero w latach 90." - poinformowała PAP rzeczniczka Ambasady RP Magdalena Szuber-Zasacka.

19 kwietnia br. obchodzona była 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

"19 kwietnia 1943 r. niemieckie oddziały wspierane przez czołgi i wozy pancerne weszły do getta, by je ostatecznie zlikwidować. W trakcie miesięcznych walk zginęło lub trafiło w ręce Niemców ok. 56 tys. więźniów getta. Dla oddziałów niemieckich pod dowództwem Juergena Stroopa, symbolicznym końcem +wielkiej akcji+ likwidacji getta było wysadzenie w powietrze 16 maja 1943 r. o godz. 20.15 warszawskiej Wielkiej Synagogi przy ul. Tłomackie" - przypomniała Szuber-Zasacka.

"To wtedy przestała istnieć najbardziej okazała synagoga Warszawy, ale i cała dzielnica żydowska. Stroop zapisał wówczas w swoim raporcie znamienne zdanie: +Es gibt keinen juedischen Wohnbezirk in Warschau mehr!+ ("Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!)".

Dla upamiętnienia bohaterskiego powstania w warszawskim getcie, 80 lat po jego krwawym stłumieniu, Ambasada RP w Berlinie, wraz z Ambasadą Izraela w Berlinie, przy wsparciu Instytutu Pileckiego i Instytutu Polskiego w Berlinie organizują koncert pt. "Głosy z przeszłości" (wtorek, godz. 18).

"Symbolika obu synagog - berlińskiej i warszawskiej - jest tu ważna, zarówno dla strony polskiej i izraelskiej, jak i zaproszonych przez nas gości po stronie niemieckiej. W trakcie wydarzenia prezentować będziemy zdjęcia autorstwa Zbigniewa Leszka Grzywaczewskiego - polskiego strażaka gaszącego pożary w warszawskim getcie".

Wykonawcami koncertu są Poznański Chór Chłopięcy oraz chór młodzieżowy Berlińskiej Gminy Żydowskiej. Młodzież wykona wspólnie opracowany repertuar, obejmujący m.in. kompozycje dyrektora Jacka Sykulskiego, opracowania utworów Mordechaja Gebirtiga, Zbigniewa Preisnera, czy też amerykańskiego kompozytora Alexandra Olshanetsky'ego w wykonaniu chóru pod kierunkiem Kantora Isidoro Abramowicza.

Występ Poznańskiego Chóru Chłopięcego w Berlinie możliwy będzie dzięki finansowemu wsparciu polskiej spółki Orlen Deutschland, właściciela stacji benzynowych w RFN marki Star - poinformowała PAP rzeczniczka polskiej ambasady w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka.

Z Berlina Berenika Lemańczyk