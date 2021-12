Niemcy: Angela Merkel napisze swoją "polityczną biografię"

Angela Merkel w ubiegłym tygodniu pożegnała się ze stanowiskiem kanclerza Niemiec. Teraz razem z szefową swojego biura Beate Baumann napisze książkę - bez pomocy dziennikarzy i ghostwriterów. Ma to być czysto "polityczna biografia" - informują niemieckie media.

"Kanclerz nie chce opowiadać całego swojego życia, chce wyjaśnić najważniejsze decyzje polityczne własnymi słowami, odwołując się do swojej drogi życiowej" - powiedziała tygodnikowi "Der Spiegel" Beate Baumann, wieloletnia współpracowniczka Merkel.

Książka będzie wspólnym projektem Merkel i Baumann, które współpracują ze sobą od prawie 30 lat. Według Baumann, realizacja planów ma trwać od dwóch do trzech lat, nie ma jeszcze wydawcy. Nie przewiduje się wsparcia autorów z zewnątrz: "Kanclerz i ja jesteśmy pewne: jeśli mamy napisać tę książkę, to same, tzn. bez ghostwriterów, bez historyków, bez dziennikarzy".

Angela Merkel rządziła Niemcami przez 16 lat. Za rządów kanclerza Helmuta Kohla Merkel była w latach 1991-1994 federalną minister ds. kobiet i młodzieży, a w 1994 roku na cztery lata objęła kierownictwo ministerstwa środowiska. Była przewodniczącą chadeckiej partii CDU od 2000 do 2018 roku.

W ubiegłym tygodniu Merkel przekazała urząd kanclerski swojemu następcy, socjaldemokracie Olafowi Scholzowi.

Z Berlina Berenika Lemańczyk