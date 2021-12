Niemieckie ograniczenia pandemiczne są zbyt restrykcyjne

Z ankiety przeprowadzonej przez monachijski uniwersytet wynika, że aż dwie trzecie niezaszczepionych (66 proc.) złamałoby w święta Bożego Narodzenia przepisy bezpieczeństwa, wprowadzane do walki z pandemią. Spośród osób w pełni zaszczepionych na taki krok zdecydowałoby się 43 proc. respondentów – informuje we wtorek portal RND.

Dodatkowo 39 proc. niezaszczepionych jest zdania, że wprowadzane zakazy i ograniczenia są zbyt restrykcyjne.



Osoby, które nie zostały zaszczepione są szczególnie skłonne lekceważyć ograniczenia dotyczące kontaktów podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, stwierdziło tak 66 proc. niezaszczepionych respondentów - wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Sił Zbrojnych w Monachium.



- Spośród osób w pełni zaszczepionych tylko 43 proc. wykazało skłonność do łamania przepisów - skomentował kierujący badaniami prof. Philipp Rauschnabel.



Średnio chęć łamania zasad zadeklarowało 47 proc. wszystkich ankietowanych - mężczyzn i kobiet.



- Skłonność do łamania zasad jest wciąż alarmująco wysoka - podkreślił Rauschnabel. - Te liczby powinny dać nam do myślenia.



W ankiecie internetowej uczestnicy mieli różne opcje odpowiedzi dotyczące powodów łamania przepisów. Najwięcej respondentów uznało jednak, że zakazy uważają za zbyt restrykcyjne - tak odpowiedziało 39 proc. niezaszczepionych i 18 proc. zaszczepionych respondentów.



Jeśli chodzi o uczestników badania, to 80 proc. z nich stanowiły osoby w pełni zaszczepione, a 16 proc. - niezaszczepione. Odpowiedzi 4 proc. uczestników, którzy nie zostali jeszcze w pełni zaszczepieni, nie zostały uwzględnione w końcowych wynikach.



W ciągu minionej doby zgłoszono 36 059 nowych przypadków zachorowań na Covid-19 (tydzień temu było 45 753).



Z danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) wynika, że tygodniowa zachorowalność spadła nieznacznie do poziomu 432,2 infekcji na 100 tys. mieszkańców (tydzień temu: 441,9).