Niemcy: Armin Laschet zrezygnował z funkcji premiera Nadrenii Północnej-Westfalii

Lider chadeckiej partii CDU Armin Laschet zrezygnował z funkcji premiera niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia - we wrześniowych wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski i nie może go łączyć ze stanowiskiem rządowym w swoim landzie. Nowy Bundestag zbierze się we wtorek na pierwszym posiedzeniu.

W poniedziałek rano Laschet złożył rezygnację z funkcji premiera Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW), a przewodniczący landtagu Andre Kuper wręczył mu zaświadczenie o zakończeniu kadencji - informuje agencja dpa.

Premierem NRW Laschet był od 2017 roku.

Po ukonstytuowaniu się we wtorek nowego Bundestagu zastępca Lascheta, minister rodziny NRW Joachim Stamp, stanie się tymczasowo szefem regionalnego rządu.

W środę na specjalnym posiedzeniu parlamentu landowego minister transportu NRW Hendrik Wuest ma zostać wybrany na nowego szefa rady ministrów w tym kraju związkowym.

Poseł do Bundestagu nie może być jednocześnie członkiem rządu Nadrenii Północnej-Westfalii. Może jednak nadal pełnić funkcję deputowanego parlamentu krajowego w Duesseldorfie.

Laschet był kandydatem na kanclerza chadeckiej Unii CDU/CSU w wyborach do Bundestagu, które odbyły się 26 września. Chadecja poniosła w tym głosowaniu historyczną porażkę i przegrała z socjaldemokratyczną SPD, która zdobyła największe poparcie wyborców.

Z Berlina Berenika Lemańczyk