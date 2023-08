Niemcy atakują podium największych gospodarek, ale szybko mogą je stracić

Japonia, Niemcy i Indie przepychają się przy trzecim miejscu na podium największych gospodarek świata. Wkrótce Niemcy mogą zastąpić na nim Japonię, ale Indie za kilka lat mogą ich z podium zepchnąć, a i sama Japonia nie składa broni.

Według dziennika "Rzeczpospolita" różnica w łącznym bogactwie Niemiec i Japonii stała się tak mała, że niewielka zmiana kursu jena do euro może sprawić, iż Niemcy zepchną Japonię z trzeciego miejsca podium największych światowych gospodarek. Na pierwszych dwóch miejscach są oczywiście niezagrożone Stany Zjednoczone i Chiny.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że dochód narodowy Japonii zmniejszył się do 4,409 bln dolarów, podczas gdy Niemcy, które od kilku lat szybko gonią Japonię, osiągnęły już 4,308 bln dolarów. Przy tak niewielkiej różnicy zmiana kursu walut może wystarczyć do zamiany miejsc w światowym rankingu najbogatszych.

Według gazety szybka pogoń Niemiec za Japonią w ostatnich latach to wynik reform Gerharda Schrödera z początku XXI wieku. Problem w tym, że wśród przyczyn niemieckiego przyspieszenia gospodarczego miały być: tanie surowce energetyczne z Rosji, niskie wydatki na obronność i masowy eksport do Chin. Te czynniki zniknęły po napaści Rosji na Ukrainę. Obecnie niemiecka gospodarka wchodzi w recesję i w tym roku Niemcy mogą odnotować spadek dochodu narodowego.

Japonia zaś dzięki słabemu jenowi osiągnęła 6-procentowe tempo wzrostu gospodarczego w skali roku i jest dziś jedynym państwem świata z ujemnymi stopami procentowymi, co też ma być sposobem na pobudzenie wzrostu gospodarczego. To wszystko sprawia, że różnica budżetów między Japonią a Niemcami jest bardzo płynna.

Bardzo możliwe, że oba kraje „pogodzą” Indie, które także szykują się do zajęcia trzeciego miejsca na podium. Według Narodowego Banku Indii kraj ten wejdzie do pierwszej trójki największych gospodarek świata już w 2028 roku. Indie mają przy tym ogromny potencjał wynikający z liczby ludności zbliżającej się obecnie do 1,5 mld ludzi.