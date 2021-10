Niemcy: Axel Springer zwalnia redaktora naczelnego dziennika "Bild”

Niemiecka grupa medialna Axel Springer zwolniła ze skutkiem natychmiastowym redaktora naczelnego dziennika "Bild" Juliana Reichelta z pełnienia obowiązków. Zostało to ogłoszone przez firmę w poniedziałek w Berlinie.

Firma uzyskała w ostatnich dniach "nowe informacje na temat aktualnego zachowania Reichelta". Zbadała te informacje i "zarząd dowiedział się, że Reichelt nie oddzielił wyraźnie spraw prywatnych od zawodowych nawet po zakończeniu postępowania zgodności (compliance) wiosną 2021 roku i powiedział zarządowi nieprawdę".

Tym samym obrana droga "odnowy kulturowej" w "Bild" nie jest już możliwa razem z Julianem Reicheltem - podkreślił w oświadczeniu szef Springera Mathias Doepfner.

Zarzuty o nadużywanie władzy przez redaktora naczelnego "Bilda" pojawiły się na początku marca. "Der Spiegel" informował wówczas, że kilka pracownic zgłosiło firmie incydenty, do jakich doszło w ciągu ostatnich lat.

Po opublikowaniu zarzutów Reichelt został zwolniony na własną prośbę, a firma wszczęła dochodzenie w sprawie tzw. zgodności. Taka procedura ma na celu m.in. sprawdzenie zgodności z wewnętrznymi wytycznymi firmy. Reichelt wrócił do pracy pod koniec marca, ponieważ zarząd grupy medialnej nie uznał za uzasadnione odwołania go ze stanowiska, pomimo stwierdzonych błędów w zarządzaniu.

Grupa Springer podkreślała wtedy, że w ramach postępowania dotyczącego zgodności nigdy nie było wobec Reichelta żadnych zarzutów, dotyczących molestowania seksualnego lub napaści na tle seksualnym . "Pojawiły się jednak zarzuty dotyczące konsensualnych romansów z pracownicami +Bild+ i oznaki nadużycia władzy w tym kontekście" - pisano.

Miejsce Reichelta ma podobno zająć 37-letni Johannes Boie, obecnie redaktor naczelny magazynu "Welt am Sonntag".

"Bild" to niemiecki tabloid, ukazujący się codziennie od poniedziałku do soboty, niedzielne wydanie ukazuje się pod tytułem "Bild am Sonntag" i ma własną redakcję. Wydawcą gazety jest koncern Axel Springer. Pierwsze wydanie gazety ukazało się 24 czerwca 1952 roku. "Bild" jest najlepiej sprzedającą się gazetą w Europie i siedemnastą na świecie pod względem nakładu. Średni nakład dziennika wynosi ponad trzy miliony egzemplarzy.

Z Berlina Berenika Lemańczyk