Niemcy: Badacz migracji: przybędzie uchodźców z Ukrainy, trzeba patrzeć, jak poradziły sobie Warszawa, Kraków, Praga

Trzeba się przygotować, że za czterema milionami Ukraińców, którzy już uciekli, mogą pójść kolejne dwa, trzy miliony - mówi niemiecki badacz migracji Gerald Knaus. W Niemczech już brakuje miejsc noclegowych. Knaus radzi spojrzeć, jak radziły sobie miasta w państwach, które przyjęły jeszcze więcej uchodźców - Warszawa, Kraków, Praga.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla dziennika "Sueddeutsche Zeitung" zapytany czy Europa musi tej zimy przygotować się na nową, historyczną falę uchodźców z Ukrainy Knaus odpowiedział, że jest ona już widoczna od dawna. "Od lat 40. XX wieku nie było ruchu uchodźców na taką skalę. Miliony Ukraińców opuściły swoją ojczyznę. Strategia Putina polegająca na stosowaniu terroru w celu wypędzenia ludzi jest kontynuowana" - zaznaczył badacz, który jest szefem think tanku European Stability Initiative.

Zdaniem Knausa "powinniśmy się przygotować na to, że za czterema milionami Ukraińców, którzy już uciekli, mogą pójść kolejne dwa do trzech milionów. Latem w niektórych częściach Ukrainy życie prawie wróciło do normy. Jesienią wznowiły działalność także szkoły. Jednak z powodu ataków z powietrza i zimy sytuacja staje się coraz trudniejsza. Ponadto Polska i Czechy, które przyjęły najwięcej uchodźców, osiągają swoje limity. Sensowne jest, aby Niemcy przygotowały się na to, że może tu przyjechać znacznie więcej osób".

W wielu niemieckich miastach brakuje już miejsc noclegowych dla uchodźców - zwróciła uwagę gazeta. Czy więc uda się przyjąć jeszcze więcej uchodźców? "Owszem, damy radę, ale powinniśmy spojrzeć, jak do tej pory radziły sobie miasta, które przyjęły jeszcze więcej uchodźców - Warszawa, Kraków, Praga. Wniosek: wszędzie jest to możliwe tylko dzięki kwaterom prywatnym. Teraz zadaniem jest jeszcze większa mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech i Unii Europejskiej" - ocenił Knaus.

Przyznał, że "jest to historyczne wyzwanie". Ale "przecież w Niemczech jest ponad cztery miliony gospodarstw domowych o powierzchni mieszkalnej powyżej 100 m kwadratowych". Dodał, że według niedawnego sondażu 20 proc. z nich jest gotowych przyjąć uchodźców. "Byłoby to 800 tys. gospodarstw domowych. W zamian państwo powinno je również wspierać" - zaznaczył.

Pytany o to, ile Niemcy powinny płacić osobom pomagającym uchodźcom Knaus odpowiedział, że "miesięczny ryczałt w wysokości 500 euro byłby do pomyślenia. Powinno to być opłacane niebiurokratycznie - poprzez rejestrację na stronie internetowej na cztery lub sześć miesięcy, czyli przez zimę, niezależnie od liczby zakwaterowanych osób. Bo to nie jest zapłata, tylko uznanie".

Z Berlina Berenika Lemańczyk