Niemcy: Badacz migracji wzywa do skuteczniejszego rozmieszczania ukraińskich uchodźców w całej UE

Austriacki badacz migracji Gerald Knaus wezwał do skuteczniejszego rozmieszczania ukraińskich uchodźców w większej liczbie krajów Unii Europejskiej. Szef think tanku European Stability Initiative powiedział dziennikowi "Berliner Zeitung", że dotąd UE poczyniła niewielkie postępy w tej kwestii. W porównaniu z Francją lub Hiszpanią Czechy czy Polska przyjęły ogromną liczbę ludzi - zwrócił uwagę.

Nie wynika to z porażki UE czy państw narodowych; Ukraińcy korzystają z ruchu bezwizowego od 2017 roku, sami mogli więc wybrać, do którego kraju uciec - zastrzegł ekspert.

Zapytany, czy Ukraińcy powinni być wysyłani do konkretnego kraju wbrew swojej woli, Knaus odpowiedział: "Uchodźcy musieliby najpierw zostać poinformowani o tym, jakie możliwości oferują im kraje docelowe".

"Ukrainka z Odessy ma obecnie większe szanse na znalezienie goszczącej rodziny we Włoszech. Jej dziecko może szybko rozpocząć naukę w szkole. Ale musi to wiedzieć, zanim wsiądzie do pociągu do Stuttgartu. Tam nie ma tam praktycznie żadnych możliwości noclegu. Tę pracę informacyjną mogłyby wykonywać również grupy społeczeństwa obywatelskiego" - uważa Knaus.