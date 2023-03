Niemcy: Badanie: 65 proc. Europejczyków jest za przyjęciem Ukrainy do UE w ciągu najbliższych kilku lat

Większość Europejczyków opowiada się za przystąpieniem Ukrainy do UE w najbliższej przyszłości - wynika z najnowszego sondażu Fundacji Bertelsmanna. 65 procent Europejczyków uważa, że Ukraina powinna zostać przyjęta w ciągu najbliższych kilku lat - pisze w środę portal dziennika "Welt".

61 procent ankietowanych opowiedziało się za tym, by UE wspierała Ukrainę dostawami broni.

Za tym, że Europa powinna dążyć do uniezależnienia od rosyjskiej energii, nawet jeśli doprowadzi to do dalszego wzrostu cen, opowiedziało się 67 procent ankietowanych Europejczyków.

Na potrzeby badania przepytano około 13 000 Europejczyków. Wyniki zostały przedstawione na corocznej konferencji prasowej Fundacji Bertelsmanna w Guetersloh.