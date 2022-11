Niemcy: Badanie: mniej prawicowego ekstremizmu, więcej antysemityzmu i antyfeminizmu

Z przeprowadzonego w Niemczech badania wynika, że obecnie jest mniej osób o prawicowo-ekstremistycznych postawach, niż dwa lata temu; z drugiej strony zaobserwowano nasilenie się antysemityzmu i antyfeminizm – streszcza „Spiegel” zaprezentowane w środę w Berlinie wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Lipsku.

"Aprobata dla prawicowo-ekstremistycznych poglądów spada nie tylko ogólnie w całych Niemczech, ale szczególnie w Niemczech Wschodnich. To dobra wiadomość, ale nie obrazuje całej sytuacji. Podczas gdy elementy ideologii neonazistowskiej są rzadsze, uprzedzenia wobec osób postrzeganych jako +inni+ w rzeczywistości wzrosły" - skomentowali prowadzący badania Oliver Decker i Elmar Braehler.

Zdaniem badaczy, społeczeństwo znalazło się w "trybie kryzysowym". Pandemia koronawirusa i rosyjska agresja na Ukrainę spowodowały u wielu poczucie bezsilności i ograniczeń we własnym życiu, co mogło doprowadzić do wzrostu agresji. "Prawicowe postawy ekstremistyczne zeszły na dalszy plan, ale jednocześnie na znaczeniu zyskują inne +motywy antydemokratyczne+" - podkreślili badacze.

Według badania prawie co druga osoba (46,6 proc.) z Niemiec Wschodnich jest zdania, że "muzułmanom należy zabronić imigracji do Niemiec". W Niemczech Zachodnich takiego zdania jest 24 proc. badanych. Podobnie wygląda sprawa uprzedzeń wobec Sinti i Romów - we wschodnich landach pogląd taki akceptuje prawie 55 proc.

Badacze zaobserwowali również wzrost postaw antyfeministycznych - 27 proc. ankietowanych było zdania, że kobiety, "które posuwają się za daleko ze swoimi żądaniami, nie powinny być zdziwione, jeśli zostaną zawrócone na swoje miejsce".

"Zaobserwowaliśmy autorytarne reakcje w związku z pandemią Covid-19 nie tylko w spodziewanych miejscach, czyli środowiskach wyznających spiskowe teorie, ale także daleko poza nimi" - podkreślili badacze. Protesty przeciwko środkom bezpieczeństwa, wprowadzanym przez rząd, były "szeroko wykorzystywane przez zorganizowanych prawicowych ekstremistów, ponadto znalazły przychylność w innych środowiskach politycznych".

"Podobnie jak ksenofobia, antyfeminizm i antysemityzm, narracje spiskowe związane z pandemią są ideologią pomostową, która łączy różne środowiska antydemokratyczne" - zauważyli badacze.

Jednocześnie wielu ludzi zyskało poczucie, że nie ma wpływu na kształtowanie polityki. Tylko jedna czwarta badanych była przekonana, że może wpływać na decyzje rządu, i tylko jedna trzecia widzi sens własnego zaangażowania politycznego. Przy tym większe poczucie bezsilności deklarowali mieszkańcy Wschodnich Niemiec.

Badanie "Dynamika autorytarna w niepewnych czasach" już po raz 11. zostało przygotowane przez Uniwersytet w Lipsku. Analizowane są w nim postawy polityczne i antydemokratyczne w Niemczech od 2002 roku. Badanie przeprowadzane jest co dwa lata.

Marzena Szulc