Niemcy: Badanie: tylko 27 procent obywateli uważa, że państwo jest w stanie wypełniać swoje zadania

Według sondażu opublikowanego przez portal tagesschau zaufanie obywateli Niemiec do zdolności państwa do działania spadło do najniższego dotychczas poziomu. Jak wynika z corocznego badania zleconego przez niemieckie zrzeszenie urzędników dbb, tylko 27 procent respondentów uważa, że państwo jest w stanie wypełniać swoje zadania.

To o dwa punkty procentowe mniej niż w ubiegłym roku - pisze w środę portal tagesschau.

Z kolei 69 proc. obecnie postrzega państwo jako przeciążone - o trzy punkty procentowe więcej niż w ubiegłym roku i znacznie więcej niż w 2020 r., kiedy tylko 40 proc. stwierdziło, że państwo jest przeciążone - i to w roku, w którym państwo wydało surowe przepisy w walce z pandemią koronawirusa, co miało ogromny wpływ na codzienne życie ludzi - przypomina portal.

Dane z obecnego sondażu są "przerażające", powiedział przewodniczący dbb Ulrich Silberbach, cytowany przez tagesschau.

Szef dbb zwrócił uwagę, że to pracownicy służby publicznej muszą ponosić ciężar gniewu ludzi. Ponad połowa z nich (54 proc.) była już obrażana, zastraszana lub fizycznie atakowana podczas pracy.

Z Berlina Berenika Lemańczyk