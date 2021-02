Niemcy: BER - lotnisko bez pasażerów; bilans po 100 dniach od otwarcia

Nowe berlińskie lotnisko BER, którego budowa zajęła 14 lat, obsługuje pasażerów od 100 dni. Tymczasem z powodu pandemii koronawirusa lotów prawie nie ma. W tym roku właściciele lotniska Berlin-Brandenburgia i rząd federalny muszą udzielić BER pożyczki w wysokości nawet 660 mln euro.

Wraz z otwarciem 31 października 2020 r. BER dramatyczny rozwój tego lotniska był już do przewidzenia - pisze w poniedziałek portal rbb24.

W styczniu na lotnisku było tylko 207 000 pasażerów. To niecałe 7000 dziennie - około 91 procent mniej w porównaniu z tym, ilu pasażerów obsługiwano na berlińskich lotniskach w okresie przed pandemią koronawirusa. Szef lotniska Engelbert Lütke Daldrup mówi o niezwykle trudnej sytuacji dla całej branży lotniczej.

W przypadku braku lotów lotnisko nie może pobierać opłat za start i lądowanie. Parkingi wielopoziomowe są puste, a gdy firmy nie generują sprzedaży, czynsze muszą zostać do tego stanu dostosowane. Przedsiębiorstwo lotniskowe FBB otrzymało w zeszłym roku około 300 milionów euro pomocy koronawirusowej. W tym roku właściciele lotniska Berlin-Brandenburgia i rząd federalny muszą udzielić BER pożyczki w wysokości nawet 660 mln euro, aby spółka portu lotniczego mogła związać koniec z końcem.

W ciągu ostatnich 100 dni niektóre części nowego BER nawet nie zaczęły działać lub zostały natychmiast ponownie zamknięte, jak na przykład nowy Terminal T2, właśnie ukończony za 200 milionów euro. Nowy pas południowy został oddany do użytku 4 listopada, ale również został zamknięty. Od 23 lutego Terminal 5, czyli dawne lotnisko Schoenefeld, także będzie zamknięty.

Eksperci szacują, że potrzeby finansowe lotniska Berlin-Brandenburg (FBB) w nadchodzących latach wyniosą około 1,8 miliarda euro. Przedsiębiorstwo lotniskowe nie spodziewa się, że międzynarodowy ruch lotniczy powróci do poziomu sprzed kryzysu do 2025 r.. Do tego czasu wszystkie niemieckie porty lotnicze będą uzależnione od wsparcia finansowego swoich udziałowców - a BER od szczególnie wysokich wpłat ze strony rządu federalnego, Berlina i Brandenburgii.

Port lotniczy Berlin-Brandenburg im. Willy'ego Brandta zainaugurował działalność na przełomie października i listopada 2020 roku. Budowano go o dziewięć lat dłużej niż planowano, a koszt budowy wzrósł z ok. 2,7 mld do prawie 6 mld euro. Docelowo ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie.

bml/ tebe/