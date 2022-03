Niemcy: Berlin jest obecnie drugim największym dostawcą broni dla Ukrainy

Niemcy są drugim co do wielkości dostawcą broni na Ukrainę, powiedziała minister obrony RFN Christine Lambrecht podczas spotkania z think tankiem Atlantic Council w Waszyngtonie - informuje we wtorek agencja Reutera.

"Jeśli chodzi o Ukrainę, Niemcy stały się drugim największym dostawcą broni, jak sądzę" - powiedziała Lambrecht, odpowiadając na krytykę, że jej kraj nie dostarcza wystarczającej ilości broni do Kijowa.