Niemcy: Berlin odnotowuje ponad dwa incydenty antysemickie dziennie

W Berlinie w pierwszej połowie 2022 r. odnotowywano ponad dwa incydenty antysemickie dziennie. Centrum Badań i Informacji o Antysemityzmie w Berlinie (Rias) udokumentowało od stycznia do czerwca 450 incydentów o charakterze antysemickim.

Wśród nich było dziewięć ataków, dziesięć celowych uszkodzeń mienia, dziesięć gróźb i 417 przypadków krzywdzących zachowań. Zdecydowana większość incydentów była skierowana bezpośrednio przeciwko osobom lub instytucjom żydowskim, izraelskim lub postrzeganym jako żydowskie - pisał w ubiegłym tygodniu portal dziennika "Welt'.

Jak podaje Rias, było to o ponad 120 takich zdarzeń mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy do centrum informacji zgłoszono 574 napady. Nie jest to jednak powód, by odwołać alarm. "Nasz raport pokazuje, że berlińscy Żydzi są stale konfrontowani z antysemityzmem w najróżniejszych dziedzinach życia" - wyjaśnił kierownik projektu Benjamin Steinitz.

Według Rias sprawcy często wykorzystują jako pretekst symbole lub znaki żydowskie lub izraelskie. Na przykład 22 lutego w Berlinie-Mitte mężczyzna opluł kobietę, która miała torbę z gwiazdą Dawida. 10 marca mężczyzna strącił kipę z głowy żydowskiego turysty w hostelu w Prenzlauer Berg i zażądał, by ten powiedział "Wolna Palestyna". 29 maja dwóch mężczyzn podeszło do osoby noszącej naszyjnik z gwiazdą Dawida w dzielnicy Neukoelln i udawało, że ją atakuje.

Jednak osoby dotknięte tym problemem są również narażone na nienawiść i podżeganie w internecie. Według Steinitza organizacje żydowskie z siedzibą w Berlinie były atakowane antysemicko średnio 1,5 raza dziennie w okresie od stycznia do czerwca, w tym na platformach społecznościowych. W tym czasie w internecie odnotowano łącznie 299 incydentów o charakterze antysemickim.

Poza internetem do największej liczby zdarzeń doszło na ulicy, a następnie w autobusach, tramwajach, pociągach miejskich i pociągach metra. Tutaj doszło do 27 incydentów antysemickich, w tym ponad połowa zarejestrowanych ataków fizycznych.

Z Berlina Berenika Lemańczyk