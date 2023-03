Niemcy: Berlińczycy wypowiedzą się w referendum, czy stolica powinna stać się neutralna klimatycznie już w 2030 roku

W niedzielę w stolicy Niemiec odbędzie się "Referendum w sprawie neutralnego klimatycznie Berlina 2030", zwane także referendum klimatycznym. Deklarowanym przez inicjatorów celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2030 roku zamiast, jak planowano, w 2045.

Wyborcy będą głosować ws. projektu ustawy zaproponowanego przez inicjatywę Klimaneustart Berlin - pisze portal dziennika "Berliner Morgenpost".

Referendum ma na celu zmianę obowiązującej berlińskiej ustawy o ochronie klimatu i transformacji energetycznej. Deklarowanym przez inicjatorów celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2030 roku zamiast w 2045.

Według sondażu instytutu badania opinii publicznej Civey 46,3 procenta berlińczyków opowiada się za neutralnym klimatycznie Berlinem w 2030. 42,1 proc. jest przeciw, 11,6 proc. nie jest zdecydowanych.

Portal dziennika "Bild" twierdzi, że termin "neutralny dla klimatu" oznacza, iż "nie można stosować żadnych paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa czy gaz, ponieważ uwalniają one CO2. Jeżeli większość zagłosuje za, to do 2030 roku trzeba będzie zaprzestać spalania węgla, ropy i gazu. Każdy przy zdrowych zmysłach wie, że tego celu nie da się osiągnąć w sześć i pół roku".

A to dlatego, że "ponad 95 procent całego ogrzewania i ruchu samochodowego w Berlinie wykorzystuje energię kopalną" - konkluduje portal.

Z Berlina Berenika Lemańczyk