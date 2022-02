Niemcy: "Bild": Putin jest teraz naszym wrogiem!

"Wojna! Inwazja! Jest to sytuacja historyczna w najnowszej historii Europy. Rosja najeżdża zbrojnie inne państwo, aby je podbić. (...) Putin nie został sprowokowany! Jego atak nie jest obroną!" - pisze w komentarzu zatytułowanym "Putin jest teraz naszym wrogiem" redaktor naczelny dziennika "Bild"..

Rosja "od lat atakuje kraje Zachodu. Za pomocą ataków hakerskich. Kłamstwem i propagandą, np. na kanale Russia Today. (Putin) kazał zastrzelić człowieka w Tiergarten, w Berlinie. Jego +Grupa Wagnera+ morduje na całym świecie. Teraz prawdopodobnie zginie wielu Ukraińców. Putin nie dba o swoich obywateli. Ten konflikt pogrąży miliony Rosjan w ubóstwie" - uważa naczelny redaktor "Bilda" Johannes Boie.

Putin chce "rozszerzyć swoją strefę wpływów na Europę. Siłą broni, wojną! To również sprawi, że nasze życie w Niemczech stanie się bardziej niepewne. W nowym świecie Putina nie możemy już liczyć na bezpieczeństwo granic, na pokój" - podkreśla autor.

Zdaniem szefa dziennika "Bild" dla Niemiec "oznacza to, że: po pierwsze - potrzebna jest nowa Ostpolitik. Putin jest teraz naszym wrogiem! SPD musi swoją miłość do Rosji ograniczyć tylko do narodu rosyjskiego, który nie chce wojny. Ale natychmiast skończyć z uczuciem do Putina. Tak zwanego +byłego kanclerza+ Schroedera, wspólnika Putina, należy natychmiast pozbawić wszelkich pieniędzy i wsparcia".

Po drugie potrzebna jest całkowicie nowa polityka obronna. "Broń, technologia, żołnierze! Nikt nie lubi o tym mówić. Jednak bez sprawnej armii Niemcy nie mogą przeciwstawić się agresorom takim jak Putin, a w przyszłości prawdopodobnie także prezydent Xi (Chiny). Minister obrony (...) nie potrafi nawet szybko dostarczyć na Ukrainę marnych 5 tys. hełmów. Niemcy muszą masowo inwestować we własną armię - i wreszcie zapłacić NATO więcej pieniędzy".

"Kwestie te nie są popularne. Ale są one konieczne. Putin już strzela" - konkluduje Johannes Boie.

Z Berlina Berenika Lemańczyk