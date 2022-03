Niemcy: Blisko 160 000 uchodźców wojennych przybyło z Ukrainy

Około 12 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy przybywa codziennie do Niemiec - informuje we wtorek telewizja ARD. Według ministerstwa spraw wewnętrznych od początku rosyjskiej agresji do kraju wjechało ponad 159,7 tys. osób z Ukrainy.

W statystykach ujmowani są tylko uchodźcy zarejestrowani przez policję federalną.

Ponieważ na granicach wewnętrznych UE nie ma stałych kontroli granicznych, a Ukraińcy mogą wjeżdżać bez wiz, liczba uchodźców wojennych, którzy wjechali do Niemiec, jest już prawdopodobnie znacznie wyższa.

Nie jest również odnotowywane, ilu z nich może podróżować dalej z Niemiec do przyjaciół lub krewnych w innych krajach.