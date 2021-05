Niemcy: Blisko jedna trzecia populacji zaszczepiona co najmniej jedną dawką przeciw Covid-19

Bundesrat przyjął w piątek rządowy plan zwolnienia osób zaszczepionych przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńców z wielu obostrzeń epidemicznych, co oznacza, że nowe zasady mogą wejść w życie już w weekend. W Niemczech co najmniej jedną dawkę szczepionki dostało ponad 26,2 mln osób, czyli 31,5 proc. ludności.

O odsetku zaszczepionej populacji poinformował w piątek minister zdrowia Jens Spahn. Jak dodał, 8,8 proc. mieszkańców kraju przyjęło już dwie dawki.

Już w weekend mogą wejść w życie nowe regulacje dotyczące osób zaszczepionych i ozdrowieńców po Covid-19. Zmiany te zatwierdził w czwartek Bundestag, po aprobacie niemieckiego senatu, Bundesratu, nowe przepisy muszą zostać jeszcze podpisane przez prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, co uważane jest za formalność.

Według tych regulacji osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńcy mogą się spotykać bez ograniczeń. W przypadku organizowanych wydarzeń nie będą wliczani do dopuszczalnych limitów uczestników. Nawet w miejscach, gdzie liczba zakażeń koronawirusem jest wysoka, dwie niezaszczepione osoby mogą spotykać się z nieograniczoną liczbą osób zaszczepionych.

Ci, którzy przyjęli obie dawki szczepionki bądź przeszli Covid-19, mogą również wchodzić do sklepów, odwiedzać ogrody zoologiczne bądź iść do fryzjera bez konieczności przechodzenia testów na obecność koronawirusa. Nie obowiązują ich restrykcje dotyczące wychodzenia z domu w godzinach wieczornych. W przypadku podróży są zwolnieni z obowiązku przechodzenia kwarantanny - o ile nie wracają z regionów, gdzie rozprzestrzeniają się warianty koronawirusa. Muszą jednak nosić maseczki w większości miejsc oraz zachowywać dystans w miejscach publicznych.

Jak podała agencja dpa, Niemcy powoli przygotowują się na luzowanie obostrzeń pandemicznych, Spahn ostrzega jednak, by robić to ostrożnie. "Trzecia fala zdaje się ustępować" - ocenił w piątek. Wskazał, że skala zakażeń koronawirusem jest wciąż wysoka i należy skupić się stabilizowaniu sytuacji. "Nie da się tego zrobić przy zbyt pospiesznym luzowaniu. Wiele regionów otwiera się pomimo dość wysokich poziomów siedmiodniowej zapadalności na koronawirusa" - dodał.

Jego zdaniem obostrzenia powinny obecnie być zdejmowane przede wszystkim w przypadku miejsc i wydarzeń na świeżym powietrzu. Co do wydarzeń kulturalnych, to mogą się one odbywać w regionach, w których zapadalność na Covid-19 w skali siedmiu dni wynosi mniej niż 100 na 100 tys. mieszkańców, jednak uczestnicy muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Według Instytutu im. Roberta Kocha (RKI), zapadalność siedmiodniowa w piątek wyniosła 125,7 nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców; tydzień temu było to 153,4. Ostatniej doby odnotowano 18 485 nowych infekcji oraz 284 zgony w związku z Covid-19. Od początku pandemii w Niemczech koronawirusem zakaziło się ok. 3,5 mln osób, zaś prawie 84,5 tys. zmarło.