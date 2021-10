W Niemczech brakuje papieru do drukowania

Na rynku jest za mało papieru, a jego braki odczuwane są w całej Europie, we wszystkich obszarach. Dotyczy to opakowań, ale przede wszystkim papieru do druku, będącego podstawą dla wydawców książek i czasopism – informuje ZDF.

To cios dla branży wydawniczo-księgarskiej w najgorszym możliwym momencie.

Ostatni kwartał roku jest zawsze dla niej najważniejszy - sprzedaż w tym okresie może zadecydować o sukcesie lub porażce całego roku finansowego.

Papier do druku aż w 80 proc. złożony jest z makulatury, pozostałe 20 proc. to świeża miazga, importowana głównie z Ameryki Południowej i Azji.

Nieprzewidywalność rynku

Kilka przyczyn kryzysu

Import z Ameryki i Azji