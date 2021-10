Niemcy: Brandenburgia apeluje do UE o działania ws. napływu migrantów z Białorusi

Od kilku tygodni coraz więcej migrantów przedostaje się z Białorusi przez Polskę do Niemiec; najwięcej z nich trafia do ośrodka przejściowego w Eisenhuettenstadt w Brandenburgii. Szef MSW tego landu Michael Stuebgen zaapelował do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w sprawie napływu przybyszów – podaje portal RBB24.

"Czekam, aż w końcu (przywódca Białorusi Alaksandr) Łukaszenka zakończy ten handel ludźmi. Objawy możemy leczyć w Eisenhuettenstadt, ale przyczyna leży w Mińsku i trzeba to powstrzymać" - podkreślił Stuebgen podczas wizyty w ośrodku.

W sierpniu granicę Polski z Brandenburgią przekroczyło prawie 400 osób przybyłych z Białorusi. We wrześniu było ich już sześć razy więcej - podaje RBB24.

Stuebgen powiedział, że ludzi z Iraku, Iranu i Syrii białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka "zwabia pustymi obietnicami, przewozi ich do swojego kraju samolotami czarterowymi, a następnie wiezie na ziemię niczyją". "Dyktator w Mińsku akceptuje fakt, że ludzie mogą zamarznąć na śmierć lub umrzeć z głodu na tej trasie. To podłe i nieludzkie" - podkreślił.

W ośrodku przejściowym w Eisenhuettenstadt, który może pomieścić 3,5 tys. osób, stworzono dodatkowe miejsca w namiotach, kontenerach i innych lokalizacjach. Imigranci mogą tam pozostać po przybyciu, otrzymać opiekę medyczną i psychologiczną, a jeśli wynik testu na obecność koronawirusa będzie pozytywny, mogą tam też pozostać na czas kwarantanny.

W tym roku ok. 500 imigrantów po początkowym pobycie w Eisenhuettenstadt zostało przetransportowanych do innych krajów związkowych.

Ze względu na dużą liczbę napływających migrantów Polska wzmacnia swoją granicę z Białorusią i zapowiada zwiększenie liczby żołnierzy wspierających straż graniczną do 3 tys., tj. o 600 więcej niż tydzień wcześniej - podkreśla RBB24 i przypomina, że Sejm w ubiegły czwartek przedłużył stan wyjątkowy na granicy z Białorusią do końca listopada.

Marzena Szulc