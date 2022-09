Niemcy: Brandenburgia zapowiada zweryfikowanie systemów ostrzegania po masowym śnięciu ryb w Odrze

Rząd Brandenburgii zapowiedział konsekwencje w zakresie ochrony polsko-niemieckiej rzeki granicznej po śnięciu ryb w Odrze. "Będziemy musieli na podstawie doświadczeń zweryfikować i dostosować plany ostrzegania i alarmowania na poziomie krajowym i międzynarodowym" - powiedział w Poczdamie minister środowiska Axel Vogel.

"Obejmuje to na przykład poprawę łańcucha raportowania, tak aby nawet niewielkie przypadki śnięcia były zgłaszane" - mówił w tym tygodniu w parlamencie kraju związkowego Vogel, cytowany przez portal dziennika "Welt".

Parlament Brandenburgii wezwał do silniejszej ochrony Odry. Rząd kraju związkowego powinien dążyć do stworzenia ogólnokrajowego rejestru zrzutów oraz przeglądu wszystkich zrzutów do Odry i jej dopływów - głosi wniosek frakcji SPD, CDU i Zielonych, przyjęty większością głosów w Poczdamie. Konieczne jest również całkowite wyjaśnienie kwestii śnięcia ryb.

Od początku sierpnia z polsko-niemieckiej rzeki granicznej wyłowiono tony martwych ryb. Eksperci zakładają, że główną przyczyną jest wysoka zawartość soli w rzece, połączona z niskim stanem wody, wysoką temperaturą i toksycznym gatunkiem glonów.

W odniesieniu do poszukiwania przyczyny katastrofy minister środowiska przestrzegł przed przedwczesnymi ocenami. Ostateczny wynik prac międzynarodowej komisji ekspertów nie jest jeszcze znany i powinien zostać przedstawiony do 30 września.

Minister środowiska Brandenburgii ostrzegł przed transgranicznymi skutkami dla środowiska w związku z nowym polskim programem żeglugowym do 2030 r. "Tutaj nie promuje się już rozbudowy Odry ze względu na ochronę przeciwpowodziową, ale wyraźnie ze względów ekonomicznych" - powiedział.

Z Berlina Berenika Lemańczyk