Niemcy: Braun: może być 100 tys. zakażeń dziennie, a to oznacza ograniczenia dla nieszczepionych

Helge Braun, szef Urzędu Kanclerza Federalnego Niemiec ostrzegł w niedzielę, że jeśli nie zaszczepi się więcej osób, liczba nowych przypadków koronawirusa może wzrosnąć w ciągu około 2 miesięcy do 100 tys. dziennie, a to oznacza, że odmawiający szczepień napotkają ograniczenia.

Sugestia ta spotkała się z oporem wysokich rangą polityków, w tym Armina Lascheta, konserwatywnego kandydata na następcę kanclerz Angeli Merkel w wyborach 26 września.

W Niemczech po ponad dwóch miesiącach stałego spadku liczba przypadków Covid-19 rośnie od początku lipca, głównie za sprawą rozprzestrzeniania się bardziej zakaźnego wariantu Delta.

Braun powiedział gazecie "Bild am Sonntag", że tygodniowo liczba przypadków koronawirusa wzrasta o 60 proc., choć połowa populacji jest już zaszczepiona.

"Gdyby wariant Delta w dalszym ciągu rozprzestrzeniał się w tym tempie, a nie przeciwdziałamy temu bardzo wysokim wskaźnikiem szczepień lub zmianą naszego zachowania, w ciągu zaledwie dziewięciu tygodni mielibyśmy zachorowalność na poziomie 850 na 100 tys. osób" - oświadczył.

Dodał, że oznacza to około 100 tys. nowych infekcji dziennie, co doprowadziłoby do kwarantanny wielu osób i chaosu w gospodarce.

Apelując do Niemców o zaszczepienie się, Braun uprzedził, że ci, którzy odmówią, mogą spotkać z pewnymi ograniczeniami.

"Może to znaczyć, że takie rzeczy jak wizyty w restauracji, kinie i na stadionie nie byłyby dostępne dla przetestowanych osób niezaszczepionych, gdyż ryzyko jest zbyt duże" - oznajmił.

Wypowiedź Brauna spotkała się z szybką ripostą Lascheta.

"Nie myślę wiele o obowiązkowych szczepieniach lub pośredniej presji na ludzi. Mieliśmy zasadę, że musisz zostać przebadany, zaszczepiony, lub wyleczony i uważam, że jest ona dobra" - powiedział w telewizji ZDF.

Około 60 proc. z 83 milionów mieszkańców Niemiec otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19, a około 48 proc. jest w pełni zaszczepionych.

Kanclerz Angela Merkel od dawna twierdzi, że w kraju nie będzie obowiązkowych szczepień.