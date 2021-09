Niemcy: Bundestag tuż przed wyborami o pandemii, szczepieniach i funduszu dla powodzian

Na swoim ostatnim przed wyborami posiedzeniu Bundestag uchwalił we wtorek kilka ważnych regulacji, dotyczących m.in. wprowadzenia nowych wskaźników do określania poziomu pandemii i możliwości informowania o statusie szczepień pracowników. Jednogłośnie zadecydowano o utworzeniu funduszu dla powodzian.

Kilka ważnych regulacji i uchwał podjęli posłowie podczas wtorkowej, prawdopodobnie ostatniej w tej kadencji, sesji plenarnej Bundestagu - informuje ZDF.

Posłowie jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu specjalnego funduszu do zwalczenia szkód powstałych na skutek powodzi w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii. Do funduszu w ciągu kilku najbliższych lat ma trafić 30 mld euro. Jeszcze w tym roku rząd federalny zobowiązał się zapłacić 16 mld euro. Połowę funduszu zasilą kraje związkowe do 2050 roku, przeznaczając wpływy z podatku od sprzedaży. Pieniądze mają być przeznaczone na naprawę szkód powstałych w prywatnych gospodarstwach domowych, firmach i innych obiektach, a także na odbudowę zniszczonych budynków i infrastruktury.

Jeśli chodzi o sprawy związane z pandemią, to najważniejszą decyzją było zatwierdzenie nowego miernika oceny sytuacji pandemicznej w kraju. Do tej pory wyznacznikiem był wskaźnik zachorowań, który obecnie nie jest uważany za miarodajny w obliczu trwających szczepień. Teraz kluczowym wskaźnikiem będzie liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19.

Znając liczbę nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia, ilość dostępnych miejsc na oddziałach zakaźnych i liczbę zaszczepionych osób, kraje związkowe będą samodzielnie określać, gdzie leżą krytyczne graniczne, od których wprowadzać będą dalsze obostrzenia i ograniczenia.

Jeśli chodzi o szeroko dyskutowane w Niemczech w ostatnim czasie prawo pracodawców o pytanie pracownika o status jego szczepienia, posłowie postanowili, że pracodawcy powinni mieć możliwość zażądania informacji o szczepieniu na Covid-19 lub o przebytej infekcji w przypadku pracowników żłobków, szkół i domów opieki - czyli w miejscach, gdzie opieką byłyby objęte grupy osób szczególnie wrażliwych, narażonych na ryzyko infekcji.

"Rząd federalny jest zaniepokojony możliwością rozprzestrzeniania się pandemii w szkołach i przedszkolach jesienią. Dlatego tak ważna jest ta wiedza, czy opiekunowie i nauczyciele są zaszczepieni" - argumentował przed posiedzeniem, w poniedziałkowym programie "ZDF-Morgenmagazin" minister Helge Braun (CDU). Podkreślił, że nie będzie to miało związku z "jakimkolwiek zakazem pracy", a wiedza ta powinna jedynie ułatwić pracodawcy organizację pracy.

Senat zajmie się zatwierdzeniem nowych przepisów na specjalnym posiedzeniu w piątek - informuje ZDF.

Marzena Szulc