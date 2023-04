Niemcy: Bundestag upamiętnił bojowników i ofiary powstania w getcie w Warszawie

Czwartkową sesję Bundestag rozpoczął od upamiętnienia żydowskich bojowników i ofiar powstania w getcie warszawskim, które rozpoczęło się 80 lat temu. „To była rozpaczliwa walka, w której godność i odwaga zostały przeciwstawione najgłębszej pogardzie dla człowieka i okrucieństwa” – powiedziała w czwartek w Berlinie przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas (SPD).

"Dzisiaj chylimy głowy przed żydowskimi powstańcami oraz wszystkimi ofiarami getta warszawskiego. Chylimy głowy przed zamordowanymi, wywiezionymi, torturowanymi, pozbawionymi praw obywatelskich, poniżanymi i okradanymi Żydami Europy" - dodała Bas, prosząc posłów o upamiętnienie przez powstanie z miejsc.

Jak przypomina dpa, getto w Warszawie zostało utworzone przez niemieckich okupantów jesienią 1940 roku. Prawie 450 tys. ludzi zostało tam zamkniętych na powierzchni 307 hektarów. W lipcu 1942 roku rozpoczęto transporty Żydów do obozu zagłady w Treblince. Szacuje się, że zamordowanych zostało wtedy od 250 do 300 tysięcy Żydów. Około 100 tysięcy zmarło w getcie z głodu i chorób.

Kiedy 19 kwietnia 1943 roku do getta wkroczyły jednostki SS, rozpoczęło się powstanie słabo uzbrojonego żydowskiego ruchu oporu. Walki trwały do połowy maja, ponad 56 tys. Żydów zostało zabitych lub wywiezionych do obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

W środę prezydenci Polski, Izraela i Niemiec - Andrzej Duda, Izchak Herzog i Frank-Walter Steinmeier - uczcili w Warszawie 80. rocznicę powstania w warszawskim getcie.