Niemcy: Bundestag wprowadza zasadę 2G Plus dla posłów w związku z rosnącą liczbą zakażeń Covid-19

W obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem niemiecki parlament, Bundestag od środy zaostrzy przepisy dla posłów. W Bundestagu będzie obowiązywać zasada 2G plus. Ponadto obowiązkowe będą maseczki FFP2 zamiast zwykłych maseczek chirurgicznych - informuje we wtorek telewizja ARD.

Zgodnie z zasadą 2G Plus osoby zaszczepione i wyleczone muszą przedstawiać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, aby móc wejść na salę plenarną. Osoby, które otrzymały dawkę uzupełniającą nie muszą przedstawiać testów.

Posłowie, którzy nie spełniają przepisów 2G-Plus, mogą, tak jak dotychczas, śledzić sesje plenarne jedynie z galerii dla zwiedzających. Jednak w tym celu będą musieli przedstawić negatywny wynik szybkiego testu. Autotesty nie są akceptowane.

Nowe rozporządzenie administracji Bundestagu przewiduje ponadto, że w przyszłości we wszystkich budynkach parlamentu trzeba będzie nosić maseczkę FFP2 - zwykła maseczka chirurgiczna nie będzie już wystarczająca. Obecny gwałtowny wzrost liczby zakażeń i rozprzestrzenianie się wariantu Omikron stwarzają również w Bundestagu "rosnące ryzyko zakażenia", napisał Lorenz do posłów. "Dlatego też środki mające na celu ochronę funkcjonowania niemieckiego Bundestagu muszą zostać jeszcze bardziej rozbudowane" - napisał w liście do parlamentarzystów dyrektor Bundestagu Lorenz Mueller.

Podstawą prawną nowych regulacji jest dekret ogólny przewodniczącej Bundestagu Baerbela Bas.

Z Berlina Berenika Lemańczyk