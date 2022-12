Niemcy: Bundestag zatwierdził zakup myśliwców F-35

Bundestag utorował drogę do nabycia przez Niemcy amerykańskich myśliwców F-35. Komisja budżetowa zatwierdziła plan zakupu 35 samolotów bojowych za prawie 10 mld euro. Nabycie F-35 jest jednym z największych projektów zakupowych Bundeswehry - informuje w środę telewizja ARD.

Samolot produkowany przez koncern Lockheed Martin jest uważany za najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie.

W ten sposób Niemcy chcą również zapewnić sobie dalszy udział w realizacji kluczowego zobowiązania sojuszniczego NATO - współdzielenia broni jądrowej. Jest to koncepcja odstraszania, w której sojusznicy mają dostęp do amerykańskich bomb atomowych i uzbrajają nimi swoje samoloty w sytuacji zagrożenia. Zadanie to dotychczas realizowały w Niemczech samoloty Tornado, które jednak w najbliższych latach będą musiały zostać wycofane ze służby ze względu na wiek - przypomina ARD.

"Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję rządu federalnego o zakupie 35 myśliwców F-35. Stany Zjednoczone ściśle współpracują z Niemcami w celu wzmocnienia NATO i przyczynienia się do większego bezpieczeństwa w Europie i poza nią" - napisano w środę na Twitterze amerykańskiej ambasady w Berlinie. https://tinyurl.com/4rtxmcxd