Niemcy: Była kanclerz Merkel nie planuje obecnie oświadczeń na temat Rosji

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel nie planuje obecnie żadnych dalszych publicznych wypowiedzi na temat swojej polityki wobec Rosji. Wcześniejsze pisemne oświadczenia Merkel w tym kontekście "pozostają aktualne" - poinformowała rzeczniczka Merkel w środę w Berlinie w odpowiedzi na zapytanie agencji dpa.

Dlatego "nie są obecnie planowane dalsze publiczne oświadczenie byłej kanclerz".

W pisemnym oświadczeniu dla agencji dpa z 25 lutego Merkel zdecydowanie potępiła rosyjski atak na Ukrainę i poparła wysiłki swojego następcy z SPD Olafa Scholza na rzecz powstrzymania prezydenta Władimira Putina. "Ta wojna napastnicza Rosji wyznacza głęboką cezurę w historii Europy po zakończeniu zimnej wojny" - stwierdziła.

W poniedziałek rzeczniczka Merkel oświadczyła, że "w związku z okrucieństwami, które ujawniono w Buczy i innych miejscowościach na Ukrainie, wszystkie wysiłki rządu federalnego i społeczności międzynarodowej, aby stanąć po stronie Ukrainy i położyć kres barbarzyństwu i wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, mają pełne poparcia byłej kanclerz".

Jednocześnie była kanclerz podtrzymała swoją decyzję z 2008 roku o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w nagraniu opublikowanym w niedzielę wieczorem, że zaprasza byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel i byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego do Buczy, by - jak podkreślił - przekonali się, do czego prowadzi polityka ustępstw wobec Rosji.

Kanclerz Merkel wypoczywa obecnie we Włoszech.

Z Berlina Berenika Lemańczyk