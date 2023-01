Niemcy: Były generał Bundeswehry: spodziewam się, że na spotkaniu w Ramstein rząd zobowiąże się dostarczyć Ukrainie czołgi Leopard

Spodziewam się, że na spotkaniu (...) w piątek w Ramstein rząd niemiecki zobowiąże się do dostarczenia czołgów Leopard Ukrainie - powiedział w środę były generał Bundeswehry Hans-Lothar Domroese gazetom grupy medialnej Funke.

Zdaniem generała "rząd federalny nie może sobie pozwolić na niedostarczenie czołgów Leopard Ukrainie. Polska, Finlandia i Hiszpania chcą to zrobić. Gdyby rząd federalny odmówił na to zgody, byłoby to wbrew Europie".

Domroese zakłada, iż rząd niemiecki "nie tylko pozwoli partnerom europejskim wysłać (Ukrainie) czołgi, ale także dołoży +Leosów+ z zapasów Bundeswehry - być może w niskim dwucyfrowym zakresie".

Posiedzenie grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla Ukrainy odbędzie się w piątek 20 stycznia w bazie lotniczej USA Ramstein w Niemczech.