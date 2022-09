Niemcy: Były mistrz świata w boksie Wołodymyr Kliczko napisał książkę dla dzieci

Były mistrz świata w boksie Wołodymyr Kliczko napisał wraz z Tatjaną Kiel książkę dla dzieci o sile woli. "Wil, der Wolkenstürmer, und der Traum vom Fliegen" opowiada o ośmioletnim chłopcu, który chce zobaczyć chmury z góry - poinformowało hamburskie wydawnictwo Oetinger Verlag.

W drodze do celu wspierają go zwierzęcy towarzysze i jego przyjaciółka Janne, a także inne postacie. Każde zwierzę inspiruje chłopca swoją indywidualną siłą, aby mógł pokonać przeszkody i opór, a także osiągnąć swój cel dzięki silnej woli i odwadze do podejmowania własnych decyzji.

"Dzieci mają ten wspaniały głód wiedzy i od najmłodszych lat powinniśmy przekazywać im rzeczy, które pomogą im stać się silnymi, odważnymi osobowościami" - powiedział 46-letni Kliczko, cytowany w sobotę przez agencję dpa. Były bokser dodał, że dla niego zawsze ważne jest przekazywanie własnej wiedzy.

W ubiegłym tygodniu w Poczdamie Wołodymyr Kliczko odebrał przyznaną narodowi ukraińskiemu nagrodę M100 Media Award. Przy tej okazji organizatorzy wydarzenia przypomnieli, że brat mera Kijowa Witalija Kliczki jest jedną z najbardziej znanych i wpływowych osób na Ukrainie. Na początku rosyjskiej inwazji porzucił swoje życie jako odnoszący sukcesy przedsiębiorca i trener w Niemczech i od tego czasu walczy o niepodległość, demokrację i wolność w swojej ojczyźnie.

Z Berlina Berenika Lemańczyk

