Niemcy: Były prezydent Gauck chce embarga na energię z Rosji; "dla wolności trzeba czasem zmarznąć"

Były prezydent Niemiec Joachim Gauck opowiedział się za zupełnym zakończeniem importu nośników energii z Rosji, w tym gazu. W rozmowie z portalem RND bronił swojego stwierdzenia, że "dla wolności trzeba też czasem zmarznąć".

"Należę do tej części społeczeństwa, która mówi, że jeśli nie chcemy walczyć w obronie niewinnych ofiar, to powinniśmy przynajmniej zrobić to, co być może trochę nas zaboli, aby pomóc tym ludziom" - powiedział były prezydent w czwartek w Lipsku podczas rozmowy zorganizowanej przez niemieckie media: "RND vor Ort" i "Leipziger Volkszeitung".

Podkreślił, że należy do pokolenia, które doświadczyło wielu niedostatków w czasie wojny i w okresie powojennym. "Doświadczyłem też, że od tego nie umiera się od razu" - powiedział.

Gauck zaapelował również do rządu Niemiec o dalsze zwiększanie wsparcia dla Ukrainy. "Niemcy mają szczególną skłonność do obaw, co czasami przejawia się w powściągliwości tam, gdzie nie wolno nam być powściągliwymi" - ocenił. "Kiedy ludzie padają ofiarą przemocy, nie możemy być powściągliwi i musimy szukać wszelkich sposobów, aby im pomóc" - podkreślił.

Odniósł się także do byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. Był on bardzo poważnym politykiem, który w niektórych chwilach swojego urzędowania wykazał się ogromną odwagą - podkreślił Gauck. "Tragiczne jest to, że człowiek, który ma zasługi, może stracić pozycję, absolutnie stracić" - stwierdził były prezydent.

