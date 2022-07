Niemcy: Były prezydent Gauck: nie sądziłem, że Putin będzie tak głupi, by wywołać tę wojnę

Aż do ostatniej chwili nie przypuszczałem, że prezydent Rosji Władimir Putin będzie tak głupi, by rozpętać tę wojnę – ocenił były prezydent Niemiec Joachim Gauck w wywiadzie udzielonym w środę wieczorem w stacji ZDF. Podczas wywiadu Gauck potwierdził też, że „Niemcy miały okres myślenia życzeniowego” w stosunku do Rosji.

Jak przypomina portal dziennika "Welt", "Gauck jako prezydent federalny zawsze zachowywał dystans i krytycyzm wobec Rosji", między innymi zbojkotował zaproszenie na Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 roku i nigdy nie odbył wizyty państwowej w Moskwie.

"Niemcy muszą na nowo się nauczyć, że trzeba bronić wolności. Pacyfizm jest szlachetny, ale nie prowadzi do dobra, jedynie cementuje dominację nieludzkiego i zbrodniczego zła" - stwierdził, krytykując list otwarty intelektualistów, którzy otwarcie domagali od Ukrainy zawieszenia broni w walce z Rosją.

82-letni były prezydent stwierdził, że Niemcy nie mają prawa dyktować Ukrainie, co powinna robić jako kraj poszkodowany, będący ofiarą ataku. "Negocjacje również nie mają w tej chwili żadnych perspektyw" - dodał Gauck. Wyjaśnił, że gdyby to Niemcy zostały zaatakowane, wtedy on - jako były luterański pastor - także nie zawahałby się przed chwyceniem za broń w tak ważnej sprawie.

"Kim chcemy być? Chłodnymi obserwatorami? Czy tymi, którzy okazują solidarność z zaatakowaną ofiarą?" - zapytał Gauck.

Jak ocenił, Niemcy "powinni się nauczyć na nowo jako społeczeństwo, że wolności trzeba bronić". Zauważył, że widać już zmiany i większą gotowość do obrony własnego kraju. Potwierdza to też zgoda rządu federalnego na zwiększenie wydatków na obronność - zauważył.

Gauck przypomniał, że w XX wieku społeczność międzynarodowa tworzyła prawa, ustalające, co jest słuszne, a co nie. "Coraz częściej ten oparty na wartościach i regułach porządek jest kwestionowany przez autorytarne siły i dyktatury", w coraz większym stopniu zastępowany jest przez prawo siły - dodał Gauck, nawiązując do postępowania Rosji i Chin.

Zdaniem byłego prezydenta Niemcy poradzą sobie z trudną jesienią i zimą. "Niemcy są nadal państwem opiekuńczym, nie przestaną pomagać nawet najbiedniejszym" - przekonywał. "Przerwa w dobrobycie jest do przetrwania. W tym kraju żyją ludzie, którzy wiedzą, czym jest prawdziwa bieda, którzy doświadczyli najgorszego. Więc możemy zacisnąć zęby w sytuacji, w której nie możemy spełnić swoich marzeń i na wakacje pojechać tylko raz, zamiast dwa razy w roku" - podsumował Gauck.