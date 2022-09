Niemcy: Były prezydent Lech Wałęsa uhonorowany w Berlinie przez Związek Seniorów CDU

Były przywódca polskich związków zawodowych i były prezydent RP Lech Wałęsa został uhonorowany w Berlinie za zasługi na rzecz pojednania i porozumienia. Uhonorowano również jego wkład w pokojową rewolucję. Laudację dla Lecha Wałęsy wygłosił wieloletni przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schaeuble.

Jak pisze we wtorek portal "Stimme" Lech Wałęsa przyjechał w poniedziałek do Berlina po odbiór nagrody. We Franzoesische Friedrichstadtkirche przy Gendarmenmarkt Związek Seniorów CDU przyznał mu "Złoty Medal za zasługi dla pojednania i porozumienia między narodami".

Laudację dla Lecha Wałęsy wygłosił wieloletni przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble. Nazwał byłego prezydenta RP "jedną z formatywnych postaci, które doprowadziły do pokojowego zakończenia zimnej wojny".

Przewodniczący Związku Seniorów CDU Otto Wulff w swoim wystąpieniu powiedział, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby nie "przesuwać kompasu wartości tam i z powrotem". Największymi osiągnięciami powojennej historii było pojednanie polsko-niemieckie oraz powstanie wolnej i demokratycznej Europy - to trzeba było zachować. W swoim przemówieniu Wałęsa wezwał Niemcy do przewodzenia w ratowaniu Europy.

Według niego Niemcy powinni "zjednoczyć mądre umysły w Europie". Jak wskazał wynik wyborów we Włoszech miał też związek z brakiem przywództwa Niemiec w Europie.

Lech Wałęsa - jak podkreślił portal - jest też bardzo zaniepokojony wojną na Ukrainie. Przypomniał, że Rosja, podobnie jak w przeszłości Związek Radziecki, podporządkowała sobie wiele narodów, przesiedliła je, wymordowała ich przywódców. "Daliśmy się zwieść na manowce pierestrojki i głasnosti". - ocenił.

