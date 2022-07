Niemcy: Były rzecznik Merkel nowym ambasadorem RFN w Izraelu

Steffen Seibert, długoletni rzecznik rządu kanclerz Angeli Merkel, będzie nowym ambasadorem Niemiec w Izraelu.

O swojej nominacji Seibert poinformował w poniedziałek wieczorem, zamieszczając wpis w języku angielskim oraz dwuminutowy film na Twitterze. (https://tinyurl.com/3j5cvtvj)

W nagranym oświadczeniu Seibert zwraca się do widzów po hebrajsku i angielsku. Jak stwierdza, "po potwornych zbrodniach Holokaustu" Niemcy i Izrael łączy obecnie szczególna przyjaźń, "co ma dla niego osobiste znaczenie i za co Niemcy powinny być wdzięczne".

"Wyciągnęliśmy wnioski z naszej historii. Jedną z najważniejszych lekcji jest pozostawanie przy Izraelu i zaangażowanie w jego bezpieczeństwo" - podkreślił Seibert, który na placówce w Izraelu zastąpi ambasador Susanne Wasum-Rainer; pozostawała na stanowisku do końca czerwca.

62-letni Seibert od 2010 roku aż do grudnia 2021 roku, czyli zakończenia kadencji poprzedniego rządu Niemiec, piastował stanowisko rzecznika rządu Merkel i szefa biura prasowego. Wcześniej pracował jako dziennikarz telewizji ZDF.