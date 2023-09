Niemcy: Były szef MSZ: jeśli Donald Trump zostanie ponownie wybrany na prezydenta USA, może postawić na porozumienie z Putinem

Były szef dyplomacji Niemiec Sigmar Gabriel ostrzegł przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli Donald Trump zostanie ponownie wybrany na prezydenta USA. Dla Trumpa sojusze takie jak NATO nie są wartością samą w sobie. "Dlatego należy się obawiać, że wycofa wsparcie dla Ukrainy i postawi na szybki +deal+ z Putinem", powiedział polityk portalowi Table.Media.

Niemcy i Europa powinny już dziś przygotować się na możliwą reelekcję Trumpa w listopadzie 2024 r. - wskazał.

"Dla nas w Europie i Niemczech oznacza to: musimy zwiększyć naszą odporność - nie tylko na potęgi, które są nam obce, ale niestety także na naszego najważniejszego jak dotąd partnera, USA", stwierdził były minister spraw zagranicznych Niemiec. Zdaniem Gabriela "motto musi brzmieć: Hope for the best, prepare for the worst (Miej nadzieję na najlepsze, przygotuj się na najgorsze)".

Gabriel zalecił też wydawanie na obronę trzech, a nie dwóch procent PKB - pisze portal Table.Media. "I radziłbym rozważyć, czy nie powinniśmy w takim razie przeznaczyć części nie na Bundeswehrę, ale na zdolności obronne wschodnioeuropejskich partnerów NATO". Istnieje fundusz NATO dla wschodniej flanki, ale jak dotąd zasiliły go tylko Stany Zjednoczone. "To jest zadanie dla Niemiec. Pokazałoby to Amerykanom, że jesteśmy gotowi ich tutaj odciążyć", stwierdził Gabriel.