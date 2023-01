Niemcy: CDU: brutalne ataki na służby ratunkowe to wina nieudanej polityki integracyjnej

Sylwestrowe ataki na policję i funkcjonariuszy służb ratunkowych w Berlinie i kilku innych miastach to efekt nieudanej, słabej polityki integracyjnej. Wprowadzanie zakazu używania fajerwerków nie jest rozwiązaniem problemu – powiedział Jens Spahn z CDU w rozmowie z portalem t-online.

"Politycy w Niemczech muszą poważnie postawić sobie pytanie, dlaczego obchody sylwestrowe eskalują w tych samych miejscach, z tymi samymi uczestnikami. Chodzi bardziej o nieuregulowaną migrację, nieudaną integrację i brak szacunku dla państwa niż o same fajerwerki" - podkreślił Spahn.

"Ataki na służby ratunkowe są nie do pojęcia" - dodał, zaznaczając, że stają się one również "dowodem na słabość państwa".

Jak podkreśla portal dziennika "Welt", w poniedziałek nie podano oficjalnych informacji, jakie grupy są odpowiedzialne za ataki. Federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) mówiła tylko o "chaosie i brutalnych przestępcach".

Podczas sylwestra najwięcej ataków na służby ratownicze, straż pożarną oraz policję miało miejsce w Berlinie i Hamburgu. Według policji tylko w Berlinie rannych zostało 41 funkcjonariuszy służb ratowniczych.

W związku z incydentami dokonano ogółem 159 aresztowań - większość stanowili młodzi mężczyźni lub nastolatkowie. Powodem aresztowań były ataki na funkcjonariuszy, a także podpalenia, naruszenia prawa dotyczącego używania materiałów wybuchowych, zakłócanie spokoju - poinformował rzecznik policji.

Do surowego karania sprawców wezwał m.in. szef MSW Bawarii Joachim Herrmann (CSU). "To przerażające, jak niektórzy uczestnicy zamieszek nadużywają obchodów sylwestrowych, by zagrażać innym, a nawet ranić ich materiałami pirotechnicznymi" - powiedział.

"Fakt, że policja, straż pożarna i służby ratownicze, które na co dzień zapewniają bezpieczeństwo, same stają się ofiarami, świadczy o braku skrupułów. Te noworoczne bałagany muszą zostać surowo ukarane. W razie potrzeby, nawet kara pozbawienia wolności będzie właściwa" - podsumował Herrmann.