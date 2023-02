Niemcy: CDU chce wykluczyć z partii b. szefa Urzędu Ochrony Konstytucji za „skrajne” wypowiedzi

Były prezes Urzędu Ochrony Konstytucji Hans-Georg Maassen ma zostać wydalony z szeregów CDU. Zarząd federalny chadeków podjął w poniedziałek decyzję o wszczęciu odpowiedniej procedury – informuje dpa.

Maassen, były szef tajnych służb, był krytykowany za "skrajne wypowiedzi polityczne". Na przykład w jednym z tweetów skarżył się na działania promujące "eliminacyjny rasizm wobec białych". W wywiadzie 60-latek mówił z kolei o "czerwono-zielonej (SPD-Zieloni - PAP) doktrynie rasowej" - przypomina dpa.

Pod koniec stycznia prezydium CDU jednogłośnie wezwało Maassena do opuszczenia partii, dając mu na to czas do 5 lutego. Massen zignorował ten termin.

Maassen jest członkiem CDU w Turyngii, ale nie zajmuje tam żadnego stanowiska. W 2021 roku bez powodzenia kandydował w wyborach do Bundestagu.