Niemcy: CDU i SPD tracą w sondażach przedwyborczych

SPD wciąż prowadzi w sondażach przed CDU, ale obie partie tracą nieco poparcia ankietowanych – wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego na półtora tygodnia przed wyborami do Bundestagu. "To najważniejsze wybory od 1990 r." - uważają eksperci.

Na niewiele ponad tydzień przed wyborami powszechnymi "tendencja spadkowa Unii CDU/CSU w sondażach wydaje się być zatrzymana, ale nowe badanie nie potwierdza znaczącej zmiany nastrojów wyborców" - informuje w czwartek RND. W badaniu przeprowadzonym przez YouGov różnica między dwiema wiodącymi partiami - SPD i CDU - pozostaje stabilna, obie straciły też po 1 pp. w porównaniu z badaniem sprzed tygodnia.

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłoby SPD, zdobywając 25 proc. głosów (-1 pp.), Unia otrzymałaby 20 proc. (-1 pp.). Zieloni utrzymaliby się na stabilnym poziomie 15 proc.

Wyniki pozostałych partii: AfD 11 proc. (-1 pp.), FDP 10 proc. (bez zmian), Lewica 8 proc. (+2 pp.). Co szósty wyborca nie jest jeszcze zdecydowany, na kogo odda swój głos.

"Wybory, które odbędą się w przyszłą niedzielę, będą mieć przełomowe znaczenie na najbliższe dziesięciolecia. To najważniejsze wybory od 1990 roku" - mówi w wypowiedzi dla dpa Marcel Fratzscher, prezes Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW). "Mamy ogromne zaległości w reformach. Niemcy stoją przed punktem zwrotnym w czterech kluczowych kwestiach dla przyszłości: ochrony klimatu, transformacji cyfrowej, transformacji gospodarczej oraz globalnej konkurencji z Chinami i USA. Do tego dochodzi kwestia polaryzacji społecznej, która mocno wzrosła w wyniku pandemii. Są to ogromne wyzwania dla wszystkich pokoleń. To brzmi podniośle, ale w tych wyborach rozstrzygnie się, w jakim kierunku Niemcy będą iść w ciągu najbliższych 50 lat" - uzasadnia ekonomista.

Unia w ostatnich tygodniach straciła status wieloletniego faworyta sondaży, w związku z czym dopiero teraz zaczęła aktywniej prowadzić kampanię wyborczą. Stąd m.in. wypowiedź polityka CDU Friedricha Merza, członka sztabu wyborczego kandydata na kanclerza Unii - Armina Lascheta (CDU), krytykująca kandydata SPD Olafa Scholza jako niegodnego zaufania - pisze rnd. Scholz z kolei skrytykował program wyborczy CDU, stwierdzając, że "nie ma on pokrycia finansowego, więc nikt nie potraktuje go poważnie".

Jak podkreśla rnd, SPD prowadzi także w innych sondażach, opublikowanych w bieżącym tygodniu. Wynik SPD wynosi w nich 25-26 proc. Unia plasuje się na poziomie od 20,5 do 23 proc. Zieloni otrzymują 15-17 proc., w zależności od pracowni wykonującej sondaż.

Marzena Szulc