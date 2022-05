Niemcy: CDU z dużą przewagą wygrywa wybory w Szlezwiku-Holsztynie

Według pierwszych prognoz CDU wyraźnie wygrała niedzielne wybory do parlamentu w Szlezwiku-Holsztynie.

Według sondaży stacji ARD i ZDF partia premiera Daniela Guenthera (CDU) zdobyła ok. 41 proc. głosów. SPD osiągnęło "historycznie słaby" wynik - ok. 16 proc., Zieloni uzyskali 19,5 proc., a FDP - 7 proc. Skrajnie prawicowe AfD zdobyło 4,5 proc., nie osiągając 5-procentowego progu wyborczego.

W wyborach przed pięcioma laty Unia CDU/CSU zdobyła 32 procent głosów, tworząc koalicję z Zielonymi i FDP. Socjaldemokraci zdobyli w 2017 roku 27 proc., więc w obecnych wyborach zanotowali znaczący spadek.

W Szlezwiku-Holsztynie uprawnionych do głosowania jest ok. 2,3 mln obywateli, którzy mieli do wyboru 16 partii.