Niemcy: Chadecja krytykuje wizytę Scholza w Kijowie - zabrakło konkretów ws. dostaw broni

Z rozczarowaniem przyjęli deputowani opozycyjnej chadecji CDU/CSU wizytę kanclerza Niemiec Olafa Scholza na Ukrainie. Ich zdaniem zabrakło konkretów w sprawie dostaw niemieckiej broni na Ukrainę.

Ekspert CDU ds. polityki zagranicznej Roderich Kiesewetter powiedział agencji dpa, że Scholz w sprawie broni dla Ukrainy przedstawił tylko to, co do tej pory było wiadome i zostało już obiecane.

Wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej CDU/CSU Johann Wadephul podkreślił, że "kanclerz Scholz rozbudził wysokie oczekiwania wobec swojej wizyty i ogólnie je zawiódł".

Polityk CDU powiedział gazecie "Welt", że w obliczu sytuacji w Donbasie i postępów rosyjskich wojsk był "najwyższy czas, by podczas tej wizyty wreszcie jasno zobowiązać się do natychmiastowego dostarczenia (Ukrainie) broni ciężkiej. Tylko w ten sposób Ukraina mogłaby wreszcie solidnie obronić się przed rosyjską agresją".

Jedynie poparcie przez Scholza przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do UE zostało uznane przez Wadephula za "dobry sygnał".