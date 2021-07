Niemcy: Chadecja prowadzi, Zieloni z najniższym poparciem od marca

W najnowszym sondażu wyborczym poparcie dla partii Zielonych po raz pierwszy od początku marca spadło poniżej poziomu 20 procent. Na czele jest nadal chadecka Unia CDU/CSU z 30-procentowym poparciem - informuje w środę agencja dpa.

W sondażu Forsa dla stacji RTL/ntv Zieloni po raz pierwszy od początku marca spadli poniżej poziomu 20 procent. Gdyby wybory federalne odbywały się teraz, Zieloni mieliby 19 procent poparcia (minus jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim tygodniem).

Unia CDU/CSU pozostała na poziomie 30 procent i tym samym ma największe poparcie.

Według sondażu, socjaldemokratyczna SPD i skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zyskały po jednym punkcie procentowym w porównaniu z poprzednim tygodniem. SPD ma obecnie 15 procent, AfD 10 procent. Liberalna FDP osiąga 11 procent, Lewica 7 procent. 8 proc. wybrałoby jedną z pozostałych partii.

Według sondażu, gdyby doszło do bezpośrednich wyborów na urząd kanclerza, 25 procent głosowałoby obecnie na kandydata CDU/CSU Armina Lascheta (tyle samo, co w poprzednim tygodniu). Annalena Baerbock, kandydatka Zielonych na kanclerza, straciła dwa punkty procentowe i ma obecnie 19 procent. Kandydat SPD Olaf Scholz uzyskał w najnowszym sondażu 16 procent głosów, to o dwa punkty procentowe więcej niż tydzień temu. 40 procent badanych nadal nie zagłosowałoby na żadną z tych trzech osób.

Wybory do niemieckiego parlamentu odbędą się 26 września.

Z Berlina Berenika Lemańczyk