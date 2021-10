Niemcy: Chadecy i Zieloni: odbyliśmy dobre i rzeczowe rozmowy koalicyjne

Lider CDU Armin Laschet po wstępnych rozmowach między chadecją i Zielonymi poinformował we wtorek o "dobrej wymianie zdań" na temat ewentualnego wspólnego utworzenia rządu Niemiec. Współprzewodnicząca Zielonych Annalena Baerbock powiedziała, że rozmowy były "konstruktywne i rzeczowe".

Zdaniem Lascheta rozbieżności między partiami są do pokonania, a "taki sojusz ma zasięg społeczny, który umożliwia modernizację kraju w ciągu najbliższych kilku lat". "Oczywiście to (liberalna) FDP i Zieloni zdecydują, czy dalsza droga będzie tak wyglądać" - dodał.

Również lider CSU, siostrzanej chadeckiej partii CDU działającej w Bawarii, Markus Soeder zasygnalizował zainteresowanie dalszymi rozmowami z Zielonymi. "W wielu punktach była bardzo duża zbieżność", zwłaszcza w kwestii klimatu - ocenił. Istnieją też różnice, na przykład w kwestii migracji, ale przy dobrej woli jest duża szansa "na kontynuowanie takiej rozmowy" - dodał.

Baerbock powiedziała, że rozmowy były "konstruktywne i rzeczowe" i charakteryzowały się "powagą". Współprzewodniczący ugrupowania Robert Habeck rozmowy z chadekami określił jako "intensywne i skoncentrowane". Zbadano możliwe punkty zbieżne, ale były też różnice - wskazał, dodając, że Zieloni i FDP ocenią teraz dotychczasowe rozmowy koalicyjne, a następnie zdecydują, jak dalej postępować.

Zieloni dążą do koalicji z SPD i FDP, ale nie wykluczają sojuszu z CDU/CSU i FDP. FDP skłania się ku Unii, ale jeszcze się nie wykluczyła innej opcji.

Jeszcze nie wiadomo, czy nowy rząd utworzy SPD, która zwyciężyła we wrześniowych wyborach do Bundestagu, czy też plasująca się na niedalekim drugim miejscu chadecja. Wydaje się jednak pewne, że wejdą do niego Zieloni i FDP, bo zarówno kandydat socjaldemokratów na kanclerza Olaf Scholz, jak i kandydat chadeków Armin Laschet zadeklarowali chęć tworzenia rządu właśnie z tymi partnerami.

26 września w wyborach do Bundestagu najsilniejszą partią okazała się SPD z wynikiem 25,7 procent. Unia CDU/CSU spadła do historycznie najniższego poziomu 24,1 procent, ale nie zrezygnowała z możliwości utworzenia rządu. Na trzecim miejscu uplasowali się Zieloni z 14,8 proc., a za nimi FDP z 11,5 proc. AfD uzyskała 10,3 proc. głosów.

Z Berlina Berenika Lemańczyk