Niemcy: Ciasto w kształcie strzykawki z napisem "Bye Bye Corona" robi furorę

Dortmundzki piekarz Tim Kortuem trafił na pierwsze strony gazet podczas pierwszego lockdownu ze swoim ciastem w kształcie rolki papieru toaletowego. Teraz cukiernik wpadł na nowy pomysł - sprzedaje ciasta w kształcie strzykawki do szczepień - informuje dziennik "Bild".

Dortmundzki cukiernik Tim Kortuem z cukierni Schuerener Backparadies stał się znany na całym świecie w czasie pierwszej fali pandemii. Kiedy papier toaletowy stał się towarem deficytowym, Kortuem zaczął piec ciasta w kształcie rolki papieru.

Teraz sprzedaje aromatyzowane marcepanem ciasta w kształcie strzykawki do szczepień, z pełnym nadziei napisem: "2021 Bye Bye Corona". Cena rolady: 15 euro.

"Sprzedaliśmy ponad 20 tys. sztuk ciasta w kształcie rolki papieru toaletowego. Pozwoliło nam to zrekompensować straty i uniknąć "postojowego". Teraz znajomy podsunął mi pomysł ciasta - szczepionki" - mówi "Bildowi" Tim Kortuem. "Może klienci kupią od razu dwie strzykawki. Szczepionkę należy przecież podać dwukrotnie…" - dodaje.

Agencji Reutera, która także zainteresowała się jego "koronawirusowymi" wypiekami, cukiernik z Dortmundu wyznał: "Najpierw byliśmy nieco sceptyczni, czy nie byłoby to zbyt makabryczne. Ale w końcu się zdecydowaliśmy. Bo nawet antyszczepionkowców to bawi. To szczepionka bez żadnych skutków ubocznych. I możesz wrócić i dostać następną, bo jest taka pyszna".

Z Berlina Berenika Lemańczyk