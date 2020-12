Niemcy: Coraz mniej optymizmu wśród średniego pokolenia

Tylko 22 proc. mieszkańców Niemiec w wieku od 30 do 59 lat spogląda na najbliższe 12 miesięcy z nadzieją - głoszą opublikowane w środę wyniki sondażu przeprowadzonego wśród średniego pokolenia przez instytut badania opinii publicznej Allensbach na zlecenie Związku Niemieckiej Gospodarki Ubezpieczeniowej (GDV).

W roku 2015 odsetek osób z pozytywną wizją przyszłości wynosił jeszcze 57 proc., by w roku następnym spaść do 43 proc. Potem odnotowano stopniowy wzrost tego wskaźnika z 46 proc. w roku 2017 do okresowego maksimum 50 proc. w roku 2018. W roku ubiegłym spadł on o 4 punkty procentowe, a w bieżącym o kolejne 24 czyli o ponad połowę.

Spośród wymienionych w formularzu ankiety uciążliwości powodowanych kryzysem koronawirusowym najwięcej respondentów wskazało na brak przewidywań, jak długo będzie on trwał (70 proc.), ciągłą niewiedzę, jak faktycznie niebezpieczny jest wirus (54 proc.) i pozbawienie możliwości spotykania się ze starszymi członkami własnej rodziny (50 proc.). Natomiast lęku o własne miejsce pracy doznaje tylko 22 proc.

41 proc. ankietowanych obawia się lub bardzo się obawia zakażenia koronawirusem, zaś 55 proc. nie dostrzega lub niemal nie dostrzega takiego ryzyka w odniesieniu do własnej osoby. Trzy czwarte odczuwa duży bądź bardzo duży niepokój o ekonomiczne skutki kryzysu, a 38 proc. nie liczy na to, że niemieckiej gospodarce uda się w najbliższych latach obronić swą przodującą pozycję.