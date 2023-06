Niemcy: Coraz więcej osób utrudnia ruch kolejowy, wchodząc na tory

W Niemczech z roku na rok rośnie liczba osób, które swoim zachowaniem utrudniają ruch pociągów na torach. Szczególnie takie ryzyko coraz częściej podejmowane jest przez osoby młode – poinformowało federalne Ministerstwo Transportu, odpowiadając na zapytanie Matthiasa Gastela, rzecznika ds. polityki kolejowej Zielonych w Bundestagu.

Z danych, do których dotarł portal "Welt" wynika, że w 2014 roku było ok. 3300 przypadków wtargnięcia na tory. W ubiegłym roku liczba ta była o ponad 20 proc. wyższa i wyniosła 4039 przypadków.

W związku z tym wzrostem wydłużeniu uległ również czas, na jaki zamykany był ruch kolejowy na torach - z 4 tys. do ponad 5 tys. godzin rocznie - potwierdziła rzeczniczka Deutsche Bahn.

"Naszym zdaniem głównymi przyczynami są spadająca świadomość niebezpieczeństwa, niższy próg zahamowania przed robieniem rzeczy zabronionych oraz, szczególnie wśród osób młodszych, większa chęć uczestniczenia w niebezpiecznych trendach, takich jak wykonywanie zdjęć selfie na torach" - wyjaśniła rzeczniczka DB.

Konsekwencje zgłoszenia obecności lub podejrzenia obecności człowieka na torach są poważne, ponieważ zawsze w takim przypadku - jako środek ostrożności - stosuje się wyłączenie ruchu na wskazanych odcinkach torów. "Prowadzić to może czasami do znacznych opóźnień wielu pociągów, co staje się odczuwalne w ciągu dnia" - podkreśliła rzeczniczka. Średnie zamknięcie trasy trwało w ubiegłym roku ok. 75 minut.

Zwykle taki czas opóźnienia pociągu byłby powodem do odszkodowania dla pasażerów. "Jednak od ubiegłego tygodnia, zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem dotyczącym praw pasażerów, nie trzeba już wypłacać odszkodowań w przypadku stwierdzenia obecności osób na torze" - poinformował "Welt".

"Ludzie, którzy wtargnęli na tory są zaliczeni w zakresie praw pasażerów do kategorii +ingerencja osób trzecich+, obejmującej również kradzież kabli" - wyjaśniła rzeczniczka DB. "W tym przypadku nowe unijne rozporządzenie w sprawie praw pasażerów nie przewiduje już obowiązku wypłaty odszkodowania przez kolej".

Część polityków rozważa złagodzenie przepisów prawnych, aby w przyszłości trasa nie musiała być całkowicie zamykana z powodu obecności ludzi w rejonie torów. "Potrzeba pragmatycznego podejścia. Zatrzymywanie pociągów z powodu zbieracza grzybów, który akurat znajduje się na poboczu torów, musi się już skończyć" - proponują posłowie Zielonych w Bundestagu.

Zwolennikiem takich zmian w prawie jest również Deutsche Bahn, zastrzegając jednak, że "w przypadku dzieci i osób na torze trasa powinna być nadal zamykana ze względów bezpieczeństwa" - podkreśliła rzeczniczka.