Niemcy: Darmowe testy na obecność koronawirusa kosztowały państwo 5,2 mld euro

Przez wiele miesięcy obywatele Niemiec mogli bezpłatnie poddawać się testom na obecność koronawirusa, ale od początku tego tygodnia darmowe badania należą już do przeszłości. Do tej pory rząd wydał na nie 5,2 mld euro - poinformował we wtorek dziennik "Rheinische Post".

Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, do 15 września rząd zapłacił 1,124 mld euro za same usługi diagnostyki laboratoryjnej, koszty materiałowe szybkich testów antygenowych wyniosły 1,4 mld euro, a inne usługi, takie jak badania wymazów, kosztowały 2,4 mld euro. Ponadto rząd niemiecki wypłacił do połowy września około 92 mln euro na testy w instytucjach pomocy integracyjnej i zakwaterowania dla bezdomnych.

Od poniedziałku testy dla obywateli nie są już bezpłatne. Wyjątki dotyczą m.in. tych osób, które nie mogą być szczepione z powodów medycznych.

Darmowe szczepionki przeciwko koronawirusowi są teraz dostępne dla wszystkich, więc nie jest już konieczne, aby podatnicy pokrywali koszty testów - tak uzasadnił swoją decyzję rząd federalny. W ten sposób politycy chcą też zwiększyć presję na nieszczepionych, aby się zaszczepili.

Według danych ministerstwa zdrowia ponad 54 miliony obywateli Niemiec jest w pełni zaszczepionych.